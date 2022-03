Ancien sélectionneur de l'équipe nationale féminine allemande, l'ancien Red Lion a porté les couleurs nationales à 326 reprises.

Xavier Reckinger a été nommé coach manager des équipes belges de hockey, a indiqué vendredi la fédération belge de hockey. L'ancien Red Lion "travaillera avec le staff des équipes masculines U18 et U21, et supervisera le développement des joueurs à haut potentiel belges de U18 à U23".

Xavier Reckinger, 38 ans, avait quitté en novembre dernier son poste à la tête de l'équipe nationale féminine allemande, poste qu'il occupait depuis 2017. Sous sa houlette, les "Danas" ont grimpé à la 3e place mondiale, ont décroché deux médailles d'argent à l'Euro, obtenu une 5e place au Mondial 2018 à Londres et terminé 6e des Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier. Avant de partir en Allemagne , Xavier Reckinger, 326 matches avec les Red Lions au compteur, avait coaché, encore pendant sa carrière de joueur, les U15-U16 garçons belges, avant de prendre en main les U21 filles en tant que coach principal, combinant un poste de coach assistant chez les Red Panthers.

"Je me réjouis de cette nouvelle nomination à l'ARBH", a déclaré Xavier Reckinger dans le communiqué de la fédération belge. "J'ai quitté l'Allemagne parce que je voulais passer plus de temps avec ma famille. Ce nouveau défi en Belgique va rendre cela possible. Dans cette nouvelle fonction j'essaierai d'utiliser mon enthousiasme et l'expérience acquise en Allemagne pour optimiser le développement des jeunes talents en vue de nouveaux succès belges à venir. Après presque six ans hors du système belge, je vais d'abord prendre le temps d'observer la structure actuelle avant de formuler des propositions dans le courant de l'été. J'envisage de compléter cette nouvelle fonction avec un job de coaching additionnel".

"Xavier apporte un trésor de connaissances sur le plan technique et tactique", a dit pour sa part Adam Commens, Directeur High Performance de l'ARBH. "Et grâce à sa grande expérience sur la scène internationale, il connaît le niveau requis pour réussir aux Jeux olympiques et aux Coupes du monde. Il est déterminé à transmettre ces connaissances à nos futurs entraîneurs et à nos joueurs à haut potentiel. Il est très important pour le hockey belge que le talent continue à remonter à la surface, tant chez les hommes que chez les femmes. 'Reck' sera un élément important de notre équipe, qui veillera à ce que nous puissions poursuivre le succès actuel jusqu'à Paris 2024 et au-delà".

