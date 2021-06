Avec 352 sélections avec les Red Lions, Briels ne figure donc pas dans la liste des 16 joueurs repris par Shean McLeod.

Thomas Briels, le capitaine des Red Lions, l'équipe nationale de hockey, ne figure pas dans la sélection de l'entraîneur Shane McLeod pour les Jeux Olympiques de Tokyo. L'Association royale belge de hockey a dévoilé jeudi sa sélection.

Avec 352 sélections avec les Red Lions, Briels ne figure donc pas dans la liste des 16 joueurs repris par Shane McLeod. Il sera réserviste au même titre que Loïc Van Doren et Augustin Meurmans.

CAPITAINE LORS DE L'EURO

Le joueur de 33 ans portait encore le brassard de capitaine lors du championnat d'Europe début juin où la Belgique avait décroché la médaille de bronze. Pour le reste de la sélection, l'entraîneur neo-zélandais n'a réservé aucune surprise. Vincent Vanasch sera chargé de défendre les buts belges. En défense, Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Alexander Hendrickx, Loick Luypaert et Arthur Van Doren seront du voyage à Tokyo. Félix Denayer, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Antoine Kina et Victor Wegnez devront faire tourner l'entrejeu belge. En attaque, Tom Boon, Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel, Sébastien Dockier et Florent Van Aubel seront chargés d'alimenter le marquoir.

Vice-champions olympiques en titre, les Red Lions n'auront pas d'autre objectif que la médaille d'or à Tokyo. Le tournoi de hockey sur gazon aux Jeux Olympiques est prévu du 24 juillet au 5 août.

