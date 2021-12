Les nombreux reports de matches dans la compétition en raison du coronavirus.

Les joueurs de la ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) ne participeront pas aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 de Pékin (4-20 février) en raison des reports de matches provoqués par le Covid-19, a annoncé mercredi la NHL.

"Malheureusement, à la suite des profonds remaniements du calendrier de la saison régulière du championnat NHL à cause des événements récents liés au Covid avec 50 matches déjà reportés, la participation aux Jeux Olympiques n'est plus possible", a expliqué le patron de la NHL Gary Bettman. Avec le report de Philadelphie-Washington prévu mardi en raison d'un foyer de contamination dans l'effectif des Capitals, la NHL a atteint le chiffre de 50 matches décalés cette saison.

Faire l'impasse sur les JO aurait rajouté deux semaines au calendrier de la NHL, de quoi reprogrammer les matches reportés pour que chaque franchise dispute ses 82 rencontres de saison régulière.

