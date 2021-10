Le prochain match des Red Panthers se jouera contre l'Allemagne ce samedi.

Les Red Panthers, l'équipe nationale belge féminine de hockey, s'est inclinée 2-0 devant les Pays-Bas lors de la première rencontre de la 3e édition de la Hockey Pro League, mercredi soir au Wagener Stadium d'Amstelveen.

Les Néerlandaises, championnes olympiques, ont ouvert le score dès la première minute de jeu via Lidewij Welten (1-0, 1e). Les Oranje ont ajouté un 2e but dans le quatrième quart-temps signé Freeke Moes (2-0, 52e).

Les Pas-Bas, premiers au classement FIH chez les dames, ont remporté les deux premières éditions de la Pro League et visent un hat-trick qui s'ajouterait à leurs titres mondial, européen et olympique. Les Red Panthers de Raoul Ehren, neuvièmes mondiales, accueilleront l'Allemagne samedi à Uccle Sport (14h).

Les Red Panthers, l'équipe nationale belge féminine de hockey, s'est inclinée 2-0 devant les Pays-Bas lors de la première rencontre de la 3e édition de la Hockey Pro League, mercredi soir au Wagener Stadium d'Amstelveen. Les Néerlandaises, championnes olympiques, ont ouvert le score dès la première minute de jeu via Lidewij Welten (1-0, 1e). Les Oranje ont ajouté un 2e but dans le quatrième quart-temps signé Freeke Moes (2-0, 52e). Les Pas-Bas, premiers au classement FIH chez les dames, ont remporté les deux premières éditions de la Pro League et visent un hat-trick qui s'ajouterait à leurs titres mondial, européen et olympique. Les Red Panthers de Raoul Ehren, neuvièmes mondiales, accueilleront l'Allemagne samedi à Uccle Sport (14h).