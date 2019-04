Hockey Pro League: les Red Panthers battent la Chine 4-1 et grimpent à la 3e place

Les Red Panthers, l'équipe féminine belge de hockey classée au 13e rang à la FIH, ont battu 4-1 la Chine, 10e nation mondiale, dans leur 5e match de la Hockey Pro League, dimanche après-midi dans les installations d'Uccle Sport, à Bruxelles. Grâce à ce succès obtenu via des buts d'Alix Gerniers (3x) et Ambre Ballenghien, la Belgique gagne un rang au classement, dépasse l'Australie et accède, derrière l'Argentine et les Pays-Bas, à la 3e place de la compétition rassemblant les neuf meilleures nations mondiales.

