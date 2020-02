Les Red Lions ont aisément remporté 6-2 (mi-temps: 4-1) leur rencontre face à la Nouvelle-Zélande (FIH-8) le 1er de leur double duel de Hockey Pro League contre la 8e nation mondiale, samedi à Auckland.

Avec 3 unités ajoutées aux 6 points ramenés d'Australie lors de leur entame de compétition le week-end dernier à Sydney (un partage 2-2 avec bonus et une victoire 4-2), les champions du monde en titre et N.1 mondiaux se hissent en tête de la compétition avec 9 points après 3 rencontres. Ils retrouveront les Black Sticks dimanche (05h00) à l'occasion de la manche retour, toujours sur le même terrain du North Harbour Hockey Stadium.

Les buts belges ont été inscrits samedi par Felix Denayer (3e et 5e), Tom Boon (7e pc et 52e), Sébastien Dockier (19e) et Nicolas De Kerpel (40e). La Nouvelle Zélande a marqué un but dans chaque période, les deux fois par George Muir (17e et 41e pc).

Après le match retour de dimanche contre la Nouvelle-Zélande, les Red Lions termineront ce premier tour de la Pro League avec une double confrontation contre l'Inde (FIH-5), les 8 et 9 février, à Bhubaneswar, lieu de la conquête de leur titre mondial en décembre 2018.

