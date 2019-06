Pour leur avant-dernier match de la phase régulière de la Hockey Pro League, les Red Lions sont opposés ce mercredi soir (20h30 à Anvers) à l'Australie, 2e nation mondiale, leader avec un point d'avance sur la Belgique.

Le duel est d'importance même si les deux équipes sont déjà qualifiées pour le Final Four à Amsterdam (28 et 30 juin). Il a pour enjeu la première place pour éviter en demi-finales les Pays-Bas, probablement troisièmes. Les Néerlandais reçoivent l'Argentine, 4e, ce soir aussi.

Les hommes de Shane McLeod, très en forme la semaine dernière avec deux succès probants en Allemagne (0-8) et contre la Nouvelle-Zélande (4-0) à Anvers déjà, avaient remporté le match aller contre les Kookaburras 1-4 à Melbourne, décrochant leur premier succès en match officiel en terre aussies. La Belgique va profiter aussi de ses quatre derniers matches de Pro League (contre l'Australie ce soir et l'Argentine dimanche, plus les deux rencontres du Final Four) pour surtout monter en puissance en vue de "son" Euro à Anvers, fin août.

Le coach néo-zélandais devra cependant se passer ce soir de Nicolas De Kerpel (cheville) et Florent Van Aubel (doigt), tandis que Manu Stockbroekx, Augustin Meurmans et Nicolas Poncelet seront laissés au repos. Plus tôt dans la soirée (18h30), les Red Panthers, toujours 5es, tenteront de stopper leur spirale négative (0 point sur 15) face à la même nation australienne, 3e mondiale et 3e au classement de la Pro League. Red Lions et Red Panthers boucleront la phase régulière de cette première édition de Pro League dimanche en accueillant l'Argentine, toujours à Anvers (messieurs à 13h30 et dames à 15h30).

Belga