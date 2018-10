Hockey: le Racing piétine face à La Gantoise, le Braxgata bat le Léopold

Ces deux duels faisaient office de matchs avancés ou retardés entre équipes de groupes différents en raison de la participation du Léopold (Gr.B) et du Racing (Gr.A) aux différentes compétitions internationales de clubs (outdoor/indoor).

A Boom, les hommes de Philippe Goldberg étaient à la recherche de points et ont réussi a engrangé leur deuxième victoire de la saison face au Léomens. Ken Russell avait pourtant ouvert la marque pour les Ucclois sur pc (28e), mais l'inévitable Loïck Luypaert a ensuite fait mouche à deux reprises pour les Anversois, d'abord sur pc (35e), avant d'offrir la victoire aus siens sur stroke (65e).

Le Racing s'est fait lui remonter à la dernière minute par des Gantois qui conservent leur 2e place derrière le Waterloo Ducks dans le groupe B. Bien partis après un premier but de Cédric Charlier (25e), les Rats ont une première fois concédé l'égalisation en fin de première mi-temps (28e). Les hommes d'Alexandre De Chaffoy pensaient avoir fait le plus dur après deux buts de Tom Boon sur pc (42e et 51e), mais Alan Sothern et Nahuel Salis permettaient en fin de partie aux hommes de Pascal Kina de ne pas repartir les mains vides du Fort Jaco.

Dans le groupe A, le Racing, avec un match de plus, est toujours leader avec 18 points, devant l'Orée (16) et le Beerschot (10), tandis que dans la poule B le Waterloo Ducks mène la danse avec 21 unités, devant La Gantoise (13/un match de plus) et le Léopold (11).