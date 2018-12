Hockey : la Belgique arrache un point conte l'Inde mais reste 2e du groupe

La Belgique et l'Inde (FIH 5) ont partagé l'enjeu (2-2) pour le compte de la deuxième journée du groupe C à la Coupe du monde de hockey, dimanche dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, en Inde. Les Red Lions (FIH 3) ont ouvert le score via Alexandre Hendrickx sur pc (8e) mais l'Inde a égalisé sur un stroke de Hermanpreet Singh (39e) avant de prendre les devants grâce à Simranjeet Singh (47e). A quatre minutes de la sirène, Simon Gougnard arrachait le partage (56e).