La patineuse de 22 ans et le skieur de 24 ans ont été désignés par le COIB.

La patineuse artistique Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchant porteront le drapeau belge à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, vendredi, au Stade national de Pékin. Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) l'a annoncé mardi.

Loena Hendrickx, 22 ans, dispute à Pékin ses deuxièmes Jeux. Elle avait terminé 16e à Pyeongchang en 2018. Elle entrera en compétition le 15 février avec le programme court. Deux jours plus tard, elle disputera le libre. Armand Marchant, 24 ans, participe aux Jeux pour la première fois. Victime d'une grave blessure en janvier 2017, il n'avait pu faire le voyage en Corée du Sud. Marchant s'alignera en ski alpin sur le super G le 8 février, sur le géant le 13 février et sur le slalom le 16 février.

A Pyeongchang, en 2018, le snowboarder Seppe Smits avait été le porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Vice-champion olympique du départ groupé, le patineur Bart Swings avait repris ce rôle pour la cérémonie de clôture. Depuis les Jeux d'été de Tokyo, l'été dernier, les Comités nationaux olympiques peuvent désigner deux porteurs de drapeau, un homme et une femme.

La Belgique sera la neuvième nation à faire son entrée dans le "Nid d'oiseau", l'autre nom du stade de Pékin, a indiqué le COIB. Les athlètes belges défileront après la Jamaïque et avant le Japon. Marchant se trouve à Pékin depuis dimanche, Hendrickx partira mercredi. La délégation de Team Belgium comprend 19 athlètes, répartis en neuf sports.

La patineuse artistique Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchant porteront le drapeau belge à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, vendredi, au Stade national de Pékin. Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) l'a annoncé mardi. Loena Hendrickx, 22 ans, dispute à Pékin ses deuxièmes Jeux. Elle avait terminé 16e à Pyeongchang en 2018. Elle entrera en compétition le 15 février avec le programme court. Deux jours plus tard, elle disputera le libre. Armand Marchant, 24 ans, participe aux Jeux pour la première fois. Victime d'une grave blessure en janvier 2017, il n'avait pu faire le voyage en Corée du Sud. Marchant s'alignera en ski alpin sur le super G le 8 février, sur le géant le 13 février et sur le slalom le 16 février. A Pyeongchang, en 2018, le snowboarder Seppe Smits avait été le porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Vice-champion olympique du départ groupé, le patineur Bart Swings avait repris ce rôle pour la cérémonie de clôture. Depuis les Jeux d'été de Tokyo, l'été dernier, les Comités nationaux olympiques peuvent désigner deux porteurs de drapeau, un homme et une femme. La Belgique sera la neuvième nation à faire son entrée dans le "Nid d'oiseau", l'autre nom du stade de Pékin, a indiqué le COIB. Les athlètes belges défileront après la Jamaïque et avant le Japon. Marchant se trouve à Pékin depuis dimanche, Hendrickx partira mercredi. La délégation de Team Belgium comprend 19 athlètes, répartis en neuf sports.