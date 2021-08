La soeur de Kim quitte Namur pour un pays où évoluent les Belgian Cats Antonio Delaere et Jana Raman.

Hanne Mestdagh va tenter une nouvelle expérience à l'étranger. La Belgian Cat jouera la saison prochaine pour le club de Gran Canaria à Las Palmas, a annoncé le club de basket féminin des Canaries lundi. L'ailière yproise, 28 ans, quitte Namur où elle a évolué durant trois saisons pour rejoindre le championnat espagnol.

Ce sera sa troisième expérience à l'étranger après un passage en Allemagne à Fribourg durant la saison 2016-2017. Elle avait porté les couleurs de Ypres et Wavre-Ste-Catherine en Belgique avant de passer quatre ans aux Etats-Unis, à Colorado State University (2011-2015). Elle a joué ensuite pour Castors Braine (2015-2016) et Namur donc pour son retour en Belgique en 2017.

Fichaje - La belga @HanneMestdagh se suma al SPAR Gran Canaria.



Hanne Mestdagh será otra de las caras nuevas del SPAR Gran Canaria en la LF Endesa durante la temporada 2021-2022. — CB SPAR Gran Canaria (@cbislascanarias) August 9, 2021

"Je suis très contente de pouvoir jouer à nouveau à l'étranger. Après quelques années de retour en Belgique, c'est quelque chose que je voulais essayer encore dans ma carrière", a commenté Hanne Mestdagh, 7e avec les Belgian Cats aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se sont achevés dimanche. "Je suis très heureuse aussi que ce soit dans le championnat espagnol. C'est un des meilleurs en Europe et c'est dans un club qui a une grande tradition en Espagne. Je sais que c'est un club qui travaille bien avec les jeunes et qui a des ambitions saines".

Huitième du championnat d'Espagne cette saison, Gran Canaria est inscrit en EuroCoupe FIBA la saison prochaine, mais devra passer par un tour préliminaire, comme tête de série. Le tirage au sort est prévu le 19 août.

Hanne Mestdagh a décroché les médailles de bronze avec la Belgique à l'Euro 2017 à Prague puis à l'Euro 2021 à Valence le 27 juin dernier. Elle fut aussi de la partie lors de la 4e place à la Coupe du monde à Tenerife en 2018 et la 5e place à l'Euro 2019 à Belgrade, en Serbie.

Hanne Mestdagh, 97 sélections en équipe nationale, a été éliminée la semaine dernière avec la Belgique en quarts de finale du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques par le Japon (86-85). Hanne Mestdagh retrouvera en Espagne Antonia Delaere qui va jouer à Saragosse cette saison, et peut-être aussi Jana Raman si l'ailière gantoise peut rester à Estudiantes Madrid.

