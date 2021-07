La Belgique s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve féminine de gymnastique par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo, dimanche, alors que Nina Derwael s'est hissée en finale individuelle du concours général et des barres asymétriques et que Jutta Verkest disputera aussi la finale allround.

Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont totalisé 163,895 points à l'issue des quatre agrès (saut, barres asymétriques, poutre, sol) terminant cinquièmes des qualifications par équipes.

Nina Derwael a obtenu un score total de 56,598, ce qui lui permet de finir septième au niveau général. Verkest est elle 26e avec 53,632, mais profite de la règle des deux gymnastes maximum par pays en finale pour rejoindre elle aussi le dernier acte de l'allround. Brassart (52,931 points) termine en 35e position, Vaelen 42e (52,366 points).

Double championne du monde aux barres asymétriques, Derwael a confirmé son statut à cet agrès, où elle a obtenu la meilleure note, 15,366. Elle est 12e au sol (13,566), ce qui lui vaut d'être réserviste pour la finale, et 15e à la poutre (13,766). En 2016, à Rio, Derwael avait fini 19e en finale du concours général.

A l'issue des qualifications, les huit meilleurs pays, les 24 meilleurs gymnastes du concours général et les huit meilleurs par agrès se qualifient en finale.

La finale de la compétition par équipes se disputera mardi. Le concours général se tiendra jeudi. La finale des barres asymétriques est programmée dimanche 1er août.

