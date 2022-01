Champion olympique de saut en longueur en 2012, rêvait de participer aux JO d'hiver en bobsleigh mais n'a pas été retenu au sein de l'équipe britannique.

Greg Rutherford ne participera pas aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, prévus du 4 au 20 février prochain. Le Britannique, champion olympique de saut en longueur en 2012, rêvait de participer aux JO en bobsleigh mais n'a pas été retenu au sein de l'équipe britannique.

Rutherford, 35 ans, avait mis un terme à sa carrière en athlétisme en 2018 à cause de blessures à répétition. Champion olympique à Londres en 2012 sur le saut en longueur, il avait décroché le bronze lors des JO 2016 à Rio en plus d'un titre de champion du monde (2015) et deux titres de champion d'Europe. Son record personnel est à 8m51. En avril 2021, le Britannique avait entamé sa reconversion dans le bobsleigh et avait été retenu dans l'équipe britannique pour participer aux épreuves de Coupe du monde en vue des Jeux Olympiques. Ses débuts en Coupe du monde avaient été reportés en janvier à cause d'une blessure à l'épaule et il n'a donc pas réalisé les résultats nécessaires pour se qualifier pour Pékin. La Grande-Bretagne s'alignera avec seulement une équipe de bob à quatre en bobsleigh dans la capitale chinoise.

