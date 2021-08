Florian Van Acker a également remporté son deuxième match de poule dans le tournoi de tennis de table des Jeux Paralympiques de Tokyo jeudi, en cinq sets.

Le pongiste flandrien de 24 ans, 2e mondial dans sa classe 11, a battu le Japonais Takeshi Akemori (ITTF 7) au terme d'une bataille de cinq sets en 49 minutes de jeu: 7-11, 11-9, 11-9, 10-12 et 11-5.

Après avoir perdu le premier set (7-11), Florian Van Acker a repris les comandes en s'adjugeant les deux manches suivantes (11-9). Le Japonais ne lâchait rien et égalisait à deux sets par tour (10-12) avant que le Flandrien ne remette les choses au point dans la manche décisive (11-5).

Mercredi, Van Acker s'était déjà imposé face au Vénézuélien Denisos José Martinez Barreto (ITTF 39) en trois sets: 11-7, 11-8 et 11-9, en 19 minutes de jeu, et, premier de sa poule, se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Plus tôt dans la journée côté belge, Laurens Devos, numéro 1 mondial, avait aussi conquis son billet pour les quarts de finale en classe 9 où il est tenant du titre.

Bart Brands s'était lui incliné en entrée pour ses premiers Jeux Paralympiques, en classe 5, face au numéro 2 mondial, le Taïwanais Ming Chi Cheng 3 sets à 1 (11-4, 11-3, 12-14 et 11-8) dans le groupe B. L'Anversois, 33 ans, 13e mondial, affrontera jeudi à 9h40 (heures belges) le Britannique Jack Hunter Spivey (ITTF 7) pour tenter de se qualifier à son tour pour les quarts de finale.

Dans chaque classe, les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale.

