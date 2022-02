Sur le slopestyle, Poppe n'arrive pas sans références malgré son inexpérience au plus haut niveau. Elle a déjà remporté la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 et lors des Mondiaux juniors en 2021.

La snowboardeuse Evy Poppe sera la première athlète belge en piste aux Jeux Olympiques de Pékin avec les qualifications du slopestyle. Du haut de ses 17 ans, Poppe ne ressent pas une once de stress avant ses premiers JO. "Je suis quelqu'un de calme. Pour le moment, je ne suis pas du tout stressée. J'espère que ça va rester comme ça", a-t-elle confié jeudi lors d'un point presse.

Sur un parcours inspiré de la Muraille de Chine, la native de Gand a trouvé un terrain de jeu qu'elle n'avait jamais connu auparavant. "C'est un parcours qui est beau, spécial et exigeant avec des nouveaux modules que je ne connaissais pas. J'ai dû m'adapter. J'espère réaliser un bon run vendredi à l'entraînement et samedi aussi évidemment. Je vais faire les tricks que je fais aussi durant les manches de Coupe du monde et je sais que je peux bien les réaliser."

Après les qualifications samedi, Poppe pourrait ensuite disputer la finale dimanche. "C'est difficile de dire si je peux me qualifier pour la finale. Cela dépend aussi des prestations des autres athlètes. Je vais donner le meilleur de moi-même et je verrai ce que cela rapporte. Je veux avant tout faire de mon mieux et me faire plaisir."

