En remportant sa troisième séance consécutive de shoot-outs dimanche contre les Allemands de Mannheimer (après Surbiton en huitièmes et Dragons en quarts), le Waterloo Ducks est devenu le deuxième club belge seulement à se hisser en finale de la prestigieuse Euro Hockey League. Le Dragons y était parvenu avant lui lors de sa campagne 2012-2013.

"C'est incroyable!", s'est exclamé le capitaine waterlootois John-John Dohmen, élu homme du match de la demi-finale. "Nous n'avons jamais été très heureux dans nos précédentes campagnes EHL, et nous voulions vraiment réussir quelque chose de spécial pour notre première qualification dans le dernier carré."

"Notre victoire, comme les deux précédentes en huitièmes et en quarts, s'est construite en défense. C'est elle qui nous a donné confiance et cela s'est reproduit ce dimanche. Nous ne concédons seulement que trois buts en trois matchs, c'est excellent." Après avoir inscrit le but d'ouverture à une minute du terme, les hommes de Xavier De Grève pensaient avoir fait le plus difficile mais ont été rejoints sur pc quelques secondes plus tard. Un coup dur pour le mental avant d'aborder la séance des shoot-outs.

"C'est sûr que ce n'est jamais facile, mais ce fut le même cas hier (samedi) contre le Dragons. Concéder un but en toute fin de rencontre est toujours dur mentalement, mais nous étions confiants dans nos shoot-outs", a conclu le Red Lion.