Les dames du Waterloo Ducks, championnes de Belgique en titre, ont obtenu leur deuxième victoire consécutive en battant les Ukrainiennes de Sumchanka 8-0 à l'occasion de leur deuxième match de l'EuroHockey Club Trophy, soit la deuxième division européenne des clubs, samedi à Rochester, en Angleterre.

Les buts des Waterlootoises, victorieuse en ouverture 2-1 vendredi des Bélarusses de Smolevichi, ont été signés par Gloria Comerma (2e), Emilie Sinia (15e pc et 55e), Daphné Gose (42e et 51e), Marie Ronquetti (45e pc), Joanne Peeters (57e) et Lauriane Stappaerts (60e). Les protégées de Lisa Letchford joueront la première place de leur groupe B dimanche face aux Espagnoles du Campo de Madrid, qui comme elles restent sur deux succès, 5-0 face à Sumachanka et 4-0 sur Smolevichi.

Avec le même nombre de points (10) et différence de buts (+9), les Brabançonnes pourront toutefois se contenter d'un partage face aux Madrilènes grâce à un meilleur total de buts inscrits (10 contre 9). La poule A est composée des Russes du Dinamo Moscomsport, des Ecossaises d'Edimbourg, des Anglaises d'Holcombe et des Irlandaises d'UCD Ladies. Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale de lundi, qui débutera par les matchs de classement des autres équipes. Outre une place en finale, la première place des poules est également caractérisée par la montée en division supérieure, soit la première édition de l'Euro Hockey League féminine, qui se déroulera lors de la saison 2019-2020.