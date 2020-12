Et le Diable rouge le plus recherché sur Google en 2020 est...

Google a dévoilé les recherches les plus populaires effectuées en Belgique en 2020. Le monde du sport n'a pas été oublié par l'entreprise, qui publie un classement des Diables rouges les plus recherchés, et un autre sur les rendez-vous sportifs les plus populaires.

Evénements sportifs les plus populaires sur Google en 2020 (Belgique) 1. Roland Garros 2. Tour de France 3. Ligue des Nations 4. US Open 2020 5. Champions league 2020 6. Belgique-Angleterre (Ligue des Nations) 7. Container Cup 8. PSG Bayern 9. Belgique-Danemark (Ligue des Nations) 10. Giro Diables rouges en top trending en 2020 sur Google (Belgique) 1. Charles De Ketelaere 2. Alexis Saelemaekers 3. Jason Denayer 4. Zinho Vanheusden 5. Kevin De Bruyne 6. Hans Vanaken 7. Axel Witsel 8. Jan Vertonghen 9. Thomas Meunier 10. Dries Mertens