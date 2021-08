La coureuse néerlandaise a remporté l'or sur 5000 m et ambitionne de faire de même sur le 1.500 m et le 10.000 m.

Sifan Hassan a remporté le titre olympique sur 5.000 m dames en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo lundi. La Néerlandaise a signé un chrono de 14:36.79 devant la Kényane Hellen Obiri qui décroche l'argent en 14:38.86 et l'Éthiopienne Gudaf Tsegay, médaillée de bronze en 14:38.87.

Hassan vise un triplé historique à Tokyo avec le 1.500 m, le 5.000 m et le 10.000 m. Plus tôt lundi, elle s'était qualifiée pour les demi-finales du 1.500 m malgré une chute durant la course. Championne olympique à Rio en 2016, la Kényane Viviane Cheruiyot ne s'est pas alignée 5.000 m dames à Tokyo mais participera au marathon.

