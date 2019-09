"Ensemble vers les sommets", le livre de la famille Borlée

La famille Borlée devait se réjouir mardi. Un livre sur la plus célèbre famille de l'athlétisme belge était présenté. L'auteur en est le journaliste David Lehaire. Il y évoque en particulier la personnalité et le quotidien des quatre sportifs qui illuminent depuis une décennie l'athlétisme belge: Olivia, la seule fille, Kevin, Jonathan, les jumeaux, et Dylan le plus jeune.

© belga