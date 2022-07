Elle évoluait aussi à Ekaterinbourg depuis 2015 mais avait été contrainte de quitter le club suite à l'exclusion des clubs russes des compétitions européennes.

Emma Meesseman rejoindra Fenerbahçe à l'issue de la saison de WNBA, qu'elle dispute avec Chicago Sky. Le club turc l'a annoncé vendredi.

Meesseman, 29 ans, évoluait depuis 2015 à Ekaterinbourg. En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les clubs russes ont été exclus des compétitions européennes. Fenerbahçe a été battu par Sopron en finale de la dernière Euroligue. Meesseman possède un riche palmarès, comprenant notamment quatre titres en Euroligue (2016, 2018, 2019 et 2021) et un en WNBA avec les Washington Mystics en 2019.

Elle a aussi été médaillée de bronze à l'Euro en 2017 et 2021 et a décroché plusieurs distinctions individuelles. En Europe, Meesseman a aussi joué à Ypres, Villeneuve-d'Ascq et au Spartak Moscou. Fenerbahçe a également annoncé l'arrivée de l'Américaine Breanna Stewart, double championne olympique et du monde, qui évoluait aussi à Ekaterinbourg.

