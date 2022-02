Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Gu a décidé en 2019 de représenter la Chine, où elle est rapidement devenue très populaire et une attraction pour les annonceurs et publicitaires.

La Chinoise Ailing Eileen Gu, 18 ans, est devenue la première championne olympique de l'épreuve du Big Air en ski acrobatique, nouvellement inscrite au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mardi.

Ailing Eileen Gu a réussi son meilleur score (94.5) lors de son troisième run sur le site du Big Air de Shougang portant son total à 188.25. Elle a devancé la Française Tess Ledeux, 20 ans, qui avait réussi un 94.5 lors de son premier run pour un total de 187.5 au total des trois runs. La Suissesse Mathilde Gremaud, 3e, en bronze, complète le podium avec un total de 182.5 le jour de son 22e anniversaire. Gu est en lice pour réaliser un impressionnant triplé dans les épreuves de ski freestyle puisqu'elle s'alignera aussi en slopestyle le 14 février et en half-pipe quatre jours plus tard.

Née en Californie d'un père américain et d'une mère chinoise, Gu a décidé en 2019 de représenter la Chine, où elle est rapidement devenue très populaire et une attraction pour les annonceurs et publicitaires. En 2021, elle a remporté les titres mondiaux en slopestyle et half-pipe, ainsi que la médaille de bronze en big air.

