Eden Hazard, Koen Naert et Bart Swings pour le trophée de sportif de l'année

L'an passé, David Goffin et Nafissatou Thiam avaient été sacrés. Le cycliste Remco Evenepoel, le coureur de cyclocross Eli Iserbyt et le spécialiste du 400 m Jonathan Sacoor sont eux prétendants au trophée d'Espoir de l'année. L'équipe nationale féminine de basket-ball, les Belgian Cats, l'équipe belge masculine de relais 4x400 mètres, les Belgian Tornados et l'équipe masculine de football, les Diables Rouges, sont eux nommés au titre d'Equipe de l'année. Pour le Coach de l'année, Vital Heynen (volley-ball), Roberto Martinez (football) et Philip Mestdagh (basket-ball) ont été sélectionnés. Enfin, Kris Bosmans, Laurens Devos et Peter Genyn se trouvent eux sur la liste du Sportif paralympique de l'année.