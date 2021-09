Le Britannique avait arrêté l'athlétisme en 2018 à 31 ans, fort d'un titre mondial, de deux titres européens et d'une médaille de bronze aux JO de Rio. Il est désormais membre de l'équipe britannique de bobsleigh et rêve de médaille.

Greg Rutherford a été sélectionné dans l'équipe britannique de bobsleigh en vue des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février prochain, a annoncé lui-même l'ancien sauteur en longueur, médaillé d'or aux Jeux d'été à Londres en 2012.

Rutherford, 34 ans, avait arrêté l'athlétisme en 2018 après avoir aussi décroché le bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, le titre mondial en 2015 et deux titres européens (2014 et 2016), toujours à la longueur où son record personnel est de 8m51.

Il avait entamé sa reconversion dans le bobsleigh en avril dernier.

Greg Rutherford participera aux épreuves de Coupe du monde cet hiver dans l'espoir de participer aux JO d'hiver. Si son aventure va jusqu'au bout, il pourrait devenir le premier athlète britannique médaillé à la fois aux JO d'été et d'hiver.

