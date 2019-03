Douze athlètes francophones fondent 'AthlePro' pour faire entendre leur voix

"L'intention est que nous puissions participer davantage aux décisions et à la politique sportive en général", a déclaré à Belga l'un des douze fondateurs. Les douze athlètes présenteront 'AthlePro' jeudi après-midi au ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rachid Madrane.

Ces dernières semaines, l'athlétisme belge, et en particulier son aile francophone, a été secoué par de vives tensions. D'abord, il y a eu le problème de la convention que la Ligue belge (LRBA) voulait faire signer aux athlètes avant l'Euro en salle de Glasgow. Puis il y a eu la guerre ouverte entre la LBFA et Jacques Borlée.

Afin d'impliquer dès le départ les athlètes dans les décisions politiques, et ainsi éviter les conflits, douze athlètes de haut niveau ont fondé AthlePro. Il s'agit de Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jeroen D'hoedt, Tarik Moukrime, Nafi Thiam, Camille Laus, Hanne Claes, Cynthia Bolingo et Anne Zagré.

Jeudi après-midi, les douze athlètes sont attendus au cabinet du ministre Madrane. "Nous nous sommes tous réunis auparavant pour revoir nos positions. L'intention est que nous puissions participer davantage aux décisions et à la politique sportives en général", a déclaré l'un des douze athlètes. "Nous n'allons pas donner d'autres explications pour le moment. Il a été convenu que cela ne sera fait qu'après l'entretien avec le ministre."