La Belgique a réussi un doublé historique au pentathlon lors des championnats d'Europe d'athlétisme en salle vendredi à Torun en Pologne, où Nafissatou Thiam a conquis la médaille d'or devant Noor Vidts, médaillée d'argent.

Nafissatou Thiam a totalisé 4.904 points (soit la meilleure performance mondiale de l'année) pour 4.791 à Noor Vidts à l'issue des cinq épreuves au programme. La médaille de bronze est revenue à la Hongroise Xénia Krizsan avec 4.644 points.

Thiam bat ainsi le record de Belgique de Tia Hellebaut qui tenait depuis 14 ans et le 11 février 2007 avec 4.877 points réusis à Gand.

Le 800m de clôture a vu la championne olympique de l'heptathlon réussir un chrono de 2:18.80 suffisant pour effacer Tia Hellebaut des tablettes alors que Noor Vidts a signé de son côté un chrono de 2:12.59, 2e de la course. Là encore, les deux athlètes battaient leur record personnel.

C'est le deuxième titre de championne d'Europe en salle au pentathlon pour Nafi Thiam , 26 ans, sacrée à Belgrade en 2017 après une deuxième place deux ans plus tôt. La triple Sportive de l'année compte aussi un titre olympique (2016), un titre mondial (2017), un titre européen (2018) à l'heptathlon à son palmarès avec également un titre de vice-championne du monde à Doha en 2019.

Noor Vidts, 24 ans, se révèle au plus haut niveau dans un championnat avec son premier podium, elle qui avait réalisé la meilleure performeuse mondiale de l'année (4.665 points) jusqu'à ce soir.

Plus tôt dans la soirée, Nafi Thiam avait réussi un bond à 6m60 (1.040 pts) à la longueur, alors que Noor Vidts, 2e, réussissait un premier bond à 6m47 (997 pts). Les deux athlètes signaient là leur meilleure performance personnelle dans la discipline et confortaient leur place au général, filant tout droit vers ce doublé historique.

Nafissatou Thiam avait viré en tête à l'issue de la session du matin et des trois premières épreuves avec 3.024 points. En tête de la compétition dès la première épreuve, le 60 m haies qu'elle a bouclé en 8.31 (1.059 pts), la championne olympique de l'heptathlon avait sauté 1m89 à la hauteur (1.093 pts), pour lancer ensuite le poids à 15m16 (872). Son record personnel a été établi lors de son titre européen à Belgrade en 2017 (4870 points).

Noor Vidts était alors deuxième réalisant un championnat magnifique avec un records personnel (8.27 sur 60m haies (1068)) et deux records de la saison (1m83 à la hauteur (1.016) et 13m83 au poids (783) pour totaliser 2.867 points à 157 points de Thiam.

