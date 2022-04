La Fédération internationale de natation (FINA) a annoncé jeudi la suspension du nageur russe Evgeny Rylov pour neuf mois. Le double champion olympique à Tokyo (100m et du 200m dos) avait participé à un rassemblement de soutien à l'invasion en Ukraine début mars lors d'une manifestation organisée à Moscou par le président russe Vladimir Poutine, le 8 mars.

Rylov et d'autres athlètes portaient le symbole 'Z' utilisé par les défenseurs de l'opération militaire.

Dans son communiqué, la FINA "confirme sa position" sur l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des Championnats du monde de Budapest (prévus du 18 juin au 3 juillet prochain). Rylov avait remporté les deux derniers titres mondiaux décernés sur 200m dos. Sa suspension a pris effet mercredi et se prolongera jusqu'en janvier 2023.

Rylov et d'autres athlètes portaient le symbole 'Z' utilisé par les défenseurs de l'opération militaire. Dans son communiqué, la FINA "confirme sa position" sur l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des Championnats du monde de Budapest (prévus du 18 juin au 3 juillet prochain). Rylov avait remporté les deux derniers titres mondiaux décernés sur 200m dos. Sa suspension a pris effet mercredi et se prolongera jusqu'en janvier 2023.