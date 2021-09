L'ancien entraîneur de Mo Farahavait été suspendu fin septembre après une enquête de quatre ans.

L'entraîneur américain d'athlétisme Alberto Salazar devra purger la totalité de sa suspension de quatre ans pour "incitation" au dopage après avoir perdu son appel devant le Tribunal arbitral du sport, rapportent mercredi la BBC et The Times.

Salazar, ancien entraîneur entre autres de Mo Farah, quadruple champion olympique et sextuple champion du monde (5.000 et 10.000 m), avait été suspendu fin septembre après une enquête de quatre ans.

Maître à penser de l'Oregon Project, un groupe d'entraînement de très haut niveau basé dans le nord-ouest des Etats-Unis et financé par Nike, Salazar était notamment accusé de trafic de testostérone. Le centre d'entraînement créé en 2001 a depuis été fermé.

