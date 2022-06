Les 3X3 Cats ont été éliminées par la Chine en quarts de finale de la Coupe du monde de basket 3x3 samedi sur la Groenplaats d'Anvers. Les Belges ont été battues 21 à 13.

Blessée à la cheville plus tôt dans la journée lors du barrage contre le Brésil, Laure Resimont a suivi le match depuis les tribunes. Elles étaient donc trois, Julie Vanloo, Becky Massey et Ine Joris à défier les tenantes du titre, sacrées à Amsterdam en 2019, et médaillées de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier.

La Chine a rapidement pris les devants (5-0, 7-1, 9-2, 16-10, 19-11) avant de devoir s'employer pour contrer les tentatives de retour des Belges (9-7, 13-9, 19-13). Les Chinoises l'emportent en définitive 21 à 13 et se qualifient pour le dernier carré.

Becky Massey a terminé avec 6 points et 4 rebonds, Julie Vanloo avec 5 unités au compteur (3 rebonds) et Ine Joris avec 2 points et 6 rebonds.

Deuxième du groupe C derrière la Pologne, la Belgique (N.20) avait manqué la qualification directe pour les quarts de finale mais avait passé le cap des huitièmes de finale face aux Brésil (15-9).

En demi-finales, la Chine jouera contre la France (N.2), victorieuse après prolongation contre l'Espagne (N.4) en quarts de finale (15-14). L'autre demi-finale opposera la Lituanie (N.9) au Canada (N.13).

Chez les messieurs, les demi-finales opposeront la Belgique (N.4) à la Serbie (N.1) et la France (N.8) à la Lituanie (N.2).

