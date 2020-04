Plusieurs athlètes belges de haut niveau ont lancé jeudi, en collaboration avec la société de marketing sportif Flying Colours, un appel à soutenir la Fédération Belge des Banques Alimentaires.

"La pénurie de nourriture, de bénévoles et de ressources financières a gravement compromis l'approvisionnement alimentaire de près de 170.000 belges vivant en dessous du seuil de pauvreté", a expliqué Flying Colours dans un communiqué. "C'est pourquoi, mi-mars, les banques alimentaires ont lancé un appel d'urgence pour des bénévoles et des ressources financières afin de pouvoir acheter eux-mêmes de la nourriture."

Il y a deux semaines, la Pro League avait offert 50.000 repas aux banques alimentaires. Flying Colours a également proposé à toute une série d'athlètes de haut niveau de soutenir l'initiative. C'est ainsi que les Diables Rouges Hendrik Van Crombrugge et Nacer Chadli, l'entraîneur de Bruges Philippe Clement, la Red Flame Tessa Wullaert, les cyclistes Pieter Serry et Oliver Naesen ainsi que le Belgian Lion Vincent Kesteloot lancent ces jours-ci, sur leurs réseaux sociaux, une demande de soutien financier aux Banques Alimentaires.

"Avec leur appel, ces athlètes de haut niveau prouvent que, malgré leur isolement durant la crise du corona, ils sont conscients de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui", a déclaré Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des Banques Alimentaires: "Ils se soucient du sort des personnes dans le besoin, qui à présent, risquent de tomber encore plus bas. Leur action est un souffle d'encouragement pour les banques alimentaires, leurs associations locales affiliées et les milliers de bénévoles pour continuer à soutenir ce groupe vulnérable."

