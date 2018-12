Denver met fin à la série de Toronto, Golden State renoue avec la victoire

Le grand pivot serbe (2,13 m), auteur d'un triple double avec 23 points, 15 passes et 11 rebonds, a marqué trois lancers francs cruciaux dans les dernières secondes de la rencontre, alors que les Canadiens, évoluant à domicile, étaient revenus à égalité (103-103) à sept secondes du terme. C'est seulement la 5e défaite des Raptors cette saison: la franchise canadienne et sa star Kawhi Leonard, 27 points et 8 rebonds lundi, voient leur série de huit victoires de suite interrompue, mais assomment toujours la conférence est avec 20 succès, contre 15 pour 7 défaites à leur dauphin Milwaukee.

Les Nuggerts la bonne surprise en NBA

Les Nuggets, l'une des équipes surprises à l'ouest cette saison, enchaînent de leur côté une sixième victoire de suite, et mènent la conférence avec les Clippers de Los Angeles, également vainqueurs dans la douleur lundi. Dans un festival offensif avec plus de 140 points marqués dès la première mi-temps, les Californiens ont été battre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (129-126) malgré les 37 points de Julius Randle. Le duo Nuggets-Clippers compte une victoire d'avance sur le Thunder d'Oklahoma City, qui a gagné à Détroit (110-83).

Les Warriors retrouvent la victoire

Juste derrière, Golden State, double champion en titre, a retrouvé la victoire après deux défaites. Absent pendant 11 matches à cause de douleurs aux ischio-jambiers, et revenu aux affaires samedi sans pouvoir empêcher une défaite face aux Pistons, la star Steph Curry a marqué 30 points à Atlanta, dont 18 lors du seul premier quart-temps (128-111) pour mettre fin à une série inhabituelle pour les Warriors de six défaites à l'extérieur d'affilée.

Le match des voisins opposant New York à Washington a logiquement tourné à l'avantage de ces derniers (110-107), avec 27 points de Bradley Beal et 15 passes de John Wall, auteur d'un panier à trois points crucial pour plier la rencontre. Enfin, les Houston Rockets sont repassés à un bilan négatif (11v - 12d) après leur défaite chez les Timberwolves de Minnesota (103-91), trop dépendants des deux seuls James Harden et Clint Capela, uniques joueurs au-dessus des 10 points.