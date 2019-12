L'ancien capitaine de l'équipe nationale de hockey Roger Goossens est décédé samedi à l'âge de 93 ans, a annoncé début de semaine la Fédération belge de hockey (ARBH). Né le 7 décembre 1926 à Bruxelles, l'ancien joueur de La Rasante et du Léopold a participé à quatre Jeux olympiques consécutifs, à Londres en 1948 (7e), à Helsinki en 1952 (5e), à Melbourne en 1956 (7e) et à Rome en 1960 (11e).

Le décès de Roger Goossens est survenu quelques jours seulement après que ses équipiers ont été mis à l'honneur pour avoir reçu en 1959 le Trophée National du Mérite Sportif, soit exactement 60 ans avant que les actuels Red Lions ne décrochent leur trophée, mercredi dernier à l'hôtel de Ville de Bruxelles. Déjà fort souffrant, l'ancien multiple champion de Belgique n'avait pu acompagné ses équipiers pour célébrer ce moment.

Qualifié de "très grand monsieur du hockey belge" par la fédération, Roger Goossens avait joué 92 matchs sous la vareuse belge. Il était le père de Jean, et Thierry Goossens, qui ont chacun eu une carrière sportive remplie de succès à la fin des années 70 et lors de la décennie suivante. Le premier a défendu les filets du club de hockey du Léopold durant de nombreuses années tandis que le second a été l'un des meilleurs golfeurs belges de sa génération, créant par la suite l'école du golf des Sept Fontaines.

Les funérailles de Roger Goossens seront célébrées en l'église Notre-Dame du Rosaire, à Uccle, le vendredi 27 décembre, à 11h00.