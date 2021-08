Le Canadien avait été médaillé de bronze à Rio et avait été trois fois sur le podium des championnats du monde (deuxième en 2015 et troisième en 2013 et 2019).

Le Canadien Damian Warner a remporté jeudi à Tokyo le décathlon des Jeux olympiques, en dépassant les 9000 points, une première dans l'histoire des Jeux.

Warner, 31 ans, a devancé avec son total de 9018 points, cinquième meilleure performance de l'histoire, le Français Kevin Mayer (8726 pts) et l'Australien Ashley Moloney (8649 points).

Troisième à Rio en 2016 et déjà triple médaillé aux Championnats du monde (argent en 2015, bronze en 2013 et 2019), Warner a confirmé sa montée en puissance cette saison. Il avait notamment réussi le cinquième plus gros total de l'histoire fin mai à Gotzis (8995 points), avant d'améliorer son record personnel aux JO de Tokyo.

Le Canadien Damian Warner a remporté jeudi à Tokyo le décathlon des Jeux olympiques, en dépassant les 9000 points, une première dans l'histoire des Jeux. Warner, 31 ans, a devancé avec son total de 9018 points, cinquième meilleure performance de l'histoire, le Français Kevin Mayer (8726 pts) et l'Australien Ashley Moloney (8649 points). Troisième à Rio en 2016 et déjà triple médaillé aux Championnats du monde (argent en 2015, bronze en 2013 et 2019), Warner a confirmé sa montée en puissance cette saison. Il avait notamment réussi le cinquième plus gros total de l'histoire fin mai à Gotzis (8995 points), avant d'améliorer son record personnel aux JO de Tokyo.