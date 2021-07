Il succède à son compatriote Kohei Uchimura. Les autres médailles sont revenues au Chinois Ruoteng (argent) et au Russe Nagornyy (bronze)

Daiki Hashimoto a décroché l'or à l'issue du concours général individuel messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo, mercredi au centre de gymnastique d'Ariake. Le Japonais succède à son illustre compatriote Kohei Uchimura, double champion olympique en titre de la discipline.

Hashimoto, grâce à une note de 14.933 obtenue à la barre fixe, son dernier agrès, a dépassé le Chinois Ruoteng Xiao et le Russe Nikita Nagornyy. Le Japonais de 19 ans, premier à l'issue des qualifications, a obtenu la note finale de 88.465. Il a devancé le Ruoteng (88.065) et Nagornyy (88.031) de moins d'un point. Le Chinois Wei Sun (87.798) et le Japonais Takeru Kitazono (86.698) complètent le top-5. Plus tôt lors de ces JO, Hashimoto avait décroché l'argent dans le concours par équipes.

