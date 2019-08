Cynthia Bolingo déclare forfait pour les Mondiaux

Cynthia Bolingo a déclaré forfait pour les championnats du monde d'athlétisme, qui auront lieu fin septembre à Doha au Qatar. L'athlète du CABW souffre du tendon d'Achille et en pourra s'aligner sur le 400 m et le 4x400 m au Qatar, a indiqué mardi à l'agence Belga Carole Bam, la coach de Bolingo et des Belgian Cheetahs, l'équipe belge du 4x400 m féminin

Cynthia Bolingo © belga