Face à la nouvelle offensive de coronavirus en Belgique, la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), s'est réunie mercredi avec les acteurs du monde sportif en Wallonie et à Bruxelles pour faire la point sur les activités prévues ce week-end.

Ils ont décidé de concert de "recommander le report ou l'annulation des compétitions sportives amateurs pour les sportifs de plus de douze ans (nés avant 2008) prévues ce week-end, en attente des décisions du Comité de Concertation de ce vendredi et de l'entrée en vigueur du baromètre fédéral de gestion de crise", selon un communiqué de la ministre.

La mesure doit permettre à l'ensemble des clubs et fédérations de clarifier la situation et d'anticiper sur l'organisation des rencontres prévues normalement ces 24 et 25 octobre, les protocoles sanitaires actuels pour le monde sportif s'appliquant jusqu'à ce vendredi.

Un nouveau protocole est "en cours de finalisation", précise la ministre Glatigny. Les nouvelles dispositions applicables pour la pratique sportive seront communiquées après approbation dudit protocole par les autorités fédérales et le commissaire Covid.

Une communication reprenant ces nouvelles mesures sera ensuite adressée aux clubs et fédérations.

Ils ont décidé de concert de "recommander le report ou l'annulation des compétitions sportives amateurs pour les sportifs de plus de douze ans (nés avant 2008) prévues ce week-end, en attente des décisions du Comité de Concertation de ce vendredi et de l'entrée en vigueur du baromètre fédéral de gestion de crise", selon un communiqué de la ministre. La mesure doit permettre à l'ensemble des clubs et fédérations de clarifier la situation et d'anticiper sur l'organisation des rencontres prévues normalement ces 24 et 25 octobre, les protocoles sanitaires actuels pour le monde sportif s'appliquant jusqu'à ce vendredi. Un nouveau protocole est "en cours de finalisation", précise la ministre Glatigny. Les nouvelles dispositions applicables pour la pratique sportive seront communiquées après approbation dudit protocole par les autorités fédérales et le commissaire Covid. Une communication reprenant ces nouvelles mesures sera ensuite adressée aux clubs et fédérations.