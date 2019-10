L'Angleterre a mis fin au règne des All Blacks, double tenants du titre, en remportant la demi-finale de la Coupe du monde de rugby (19-7) samedi à Yokohama.

En finale, samedi 2 novembre, les Anglais affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale entre le pays de Galles et l'Afrique du Sud, jouée dimanche à Yokohama. Le XV à la Rose est en quête d'un second titre mondial, après celui conquis en 2015. La Nouvelle-Zélande détient le record de titres. Les All-Blacks avaient remporté la première édition du Mondial en 1987 et les deux dernières en 2011 et 2015.