Les Red Panthers devront disputer un match de barrage contre le Chili pour accéder à ce stade de la compétition.

Les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Australie sont les 4 nations à s'être qualifiées directement pour les quarts de finale de la Coupe du monde de hockey féminin, après la phase de groupes qui s'est terminée jeudi soir à Terrassa, en Espagne, et Amstelveen, aux Pays-Bas. Huit autres nations classées 2e et 3e de leur poule, dont la Belgique, 2e du groupe D, disputeront des barrages entre elles pour accéder au top 8 mondial.

Lors de la dernière journée du 1er tour jeudi, l'Angleterre a battu la Chine 2-0 (Gr.B), l'Argentine 7-1 contre le Canada (Gr.C), l'Inde s'est fait coiffée par la Nouvelle-Zélande 3-4 (Gr.B) et l'Espagne a battu la Corée du Sud 4-1 (Gr.C). La Belgique des Red Panthers avait ouvert son tournoi dimanche par un succès 4-1 sur l'Afrique du Sud, avant de laisser la main aux Australiennes après une défaite amère (0-2) mardi, et assurer leur 2e place du groupe D avec une victoire 3-0 sur le Japon mercredi. Les 4 vainqueurs de groupe, soit les Pays-Bas (GR.A), la Nouvelle-Zélande (Gr.B), l'Argentine (Gr.C) et l'Australie (Gr.D) joueront leur place en demi-finales mardi et mercredi prochains contre les gagnants des barrages, réservés aux 2e et 3e de groupes.

Chronologiquement, ces barrages opposeront l'Allemagne à l'Afrique du Sud (17h00) et les Red Panthers au Chili (19h30), samedi à Amsterdam. Dimanche, l'Espagne défiera l'Inde (18h00) sur son terrain de Terrassa, avant le duel entre l'Angleterre et la Corée du Sud (21h30).

En cas d'une victoire samedi des protégées de Raoul Ehren face à la 17e nation mondiale, les Belges trouveraient les Pays-Bas sur leur route pour une place dans le dernier carré. Ce duel des plats pays contre les championnes du monde et olympiques et grands favorites du tournoi aurait lieu le mardi 12 juillet (19h30), toujours dans la banlieue d'Amsterdam.

