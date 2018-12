Coupe du monde de hockey: les Red Lions vont passer au révélateur contre l'Allemagne

Depuis quelques années, jouer contre la Mannschaft réussit plutôt bien aux hockeyeurs belges. En effet, la Belgique a battu l'Allemagne cinq fois en six confrontations lors de tournois internationaux majeurs depuis 2007. Double championne du monde (2002, 2006) et quadruple championne olympique (1972, 1992, 2008 et 2012), l'Allemagne est désormais 6e mondiale.

Pour Tom Boon, ce duel s'annonce pourtant très serré. "C'est une équipe très développée dans sa structure. Les joueurs ont une connaissance tactique plus élevée que la normale", a prévenu l'attaquant des Red Lions. "Ce sera une bataille tactique, je pense. C'est vrai que leur jeu nous convient bien et que cela nous a plutôt bien réussi, mais on ne vit pas dans le passé en sport".

Deuxième de son groupe derrière l'Inde, l'équipe belge, entraînée par Shane McLeod, a largement pris la mesure du Pakistan (5-0) mardi en barrages. L'Allemagne, première de son groupe après avoir notamment battu les Pays-Bas 4-1, n'a elle plus joué depuis dimanche.

En cas de victoire belge jeudi au Kalinga Stadium, les vice-champions olympiques affronteront les Anglais dans le dernier carré. Mercredi, l'Angleterre a battu l'Argentine 2-3. Dans le second quart de finale, l'Australie n'a pas eu de peine à évincer la France (3-0). Le match entre l'Inde et les Pays-Bas viendra ponctuer le programme des quarts.