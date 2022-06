Les Belges ont remporté leur quatrième victoire en autant de matches.

Les Belgian Lions ont ponctué leur phase de groupes en Coupe du monde de basket 3x3 par une quatrième victoire en autant de matches. Les Belges, vainqueurs 21-18 de l'Autriche sur la Groenplaats d'Anvers jeudi soir, terminent premiers de la poule D et sont directement qualifiés pour les quarts de finale prévus samedi.

Après des succès contre la Slovénie (21-16) et l'Égypte (21-12) mardi, la Belgique (FIBA 4) avait parfaitement entamé sa journée de jeudi en s'imposant 20-18 contre les États-Unis (FIBA 5), tenants du titre, en prolongations. C

ontre l'Autriche (FIBA 13), Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck ont dû s'employer dans les 2 dernières minutes pour faire la différence. Le score indiquait 14-15 pour les Autrichiens quand Vervoort a donné l'avantage aux Lions d'un tir à distance (16-15) avant d'offrir la victoire d'un nouveau tir derrière l'arc (21-18). Vervoort et De Valck ont terminé la rencontre avec 7 points.

En quarts, les Lions joueront samedi à 17h30 contre le vainqueur du duel entre le 2e du groupe B et le 3e du groupe C. Américains et Autrichiens, respectivement deuxièmes et troisièmes, joueront respectivement contre la Nouvelle-Zélande et la France, issu du groupe A dominé par la Serbie, avec une place pour les quarts comme enjeu. Slovènes et Égyptiens sont éliminés.

Les demi-finales et les finales pour le bronze et l'or suivront le dimanche. La finale des dames débutera à 20h55, celle des messieurs à 21h30. Chez les dames, les Cats ont ponctué leur première journée mercredi avec deux victoires en deux matches, contre la Mongolie (12-8) et l'Égypte (19-6).

Les Belges sont deuxièmes de leur groupe C et désormais assurées de terminer minimum à la 3e place, synonyme de huitièmes de finale. Les Cats 3x3 ne joueront qu'un seul match vendredi à 17h30, contre la Pologne (N.3), décisif pour la première place du groupe.

