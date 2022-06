Grosse déception pour les Belgian Lions qui espéraient ramener une médaille de ces mondiaux organisés en Belgique. La Serbie remporte elle son cinquième titre alors que chez les dames, la France a été couronnée et succède ainsi à la Chine.

Les 3x3 Lions ont perdu le match pour la troisième place de la Coupe du monde de basket 3x3 dimanche sur la Groenplaats d'Anvers. La Belgique s'est inclinée 18-17 après prolongation face à la France.

Battue par la Serbie plus tôt dimanche en demi-finale, la Belgique devait affronter la France pour tenter de décrocher la médaille de bronze pour la première Coupe du monde de son histoire.

Face à une équipe française réduite à trois à cause de la blessure d'Antoine Eito en demi-finale, les Lions ont connu un début de match difficile, étant rapidement menés 8-3. Le quatuor belge, avec Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck et Maxime Depuydt, a ensuite recollé à 11-9 avant d'égaliser à 15-15 à 41 secondes de la fin. La France a repris les commandes à 16-15 mais Vervoort a égalisé sur le buzzer. Dans la prolongation, où la première équipe qui marque deux points l'emporte, les Français ont inscrit le premier panier pour faire 17-16 avant que Maxime Depuydt n'égalise mais la France profitait du manque de lucidité côté belge pour décrocher la médaille (18-17).

Comme aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, les 3x3 Lions doivent se contenter de la quatrième place. Chez les dames, samedi, les 3x3 Cats ont vu leur parcours s'arrêter en quarts de finale après une défaite 21-13 contre la Chine.

La Serbie est championne du monde de basket ball 3X3 © iStock

La Serbie a remporté son cinquième titre mondial chez les messieurs en battant la Lituanie (21-16) en finale de la Coupe du monde de basket 3x3 dimanche sur la Groenplaats d'Anvers.

Déjà sacrés en 2012, 2016, 2017 et 2018, les Serbes ont ajouté un cinquième titre mondial à leur palmarès. En demi-finale, la Serbie, N.1 mondiale, avait pourtant dû se défaire dans la difficulté de la Belgique (17-12). La Lituanie, N.2 mondiale, décroche elle sa toute première médaille en Coupe du monde 3x3. Plus tôt dimanche, les 3x3 Lions se sont inclinés 18-17 après prolongation face à la France dans le match pour la médaille de bronze.

La France sacrée chez les dames

La France a remporté la finale dames de la Coupe du monde de basket 3x3 dimanche sur la Groenplaats d'Anvers. Les Françaises se sont imposées 16-13 contre le Canada.

Pour la France, N.2 mondiale, il s'agit du premier titre, messieurs et dames confondus. Lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, les 'Bleues' avaient terminé à la 4e place, perdant la petite finale contre la Chine Le Canada, 13e mondial, a lui constitué la bonne surprise du tableau féminin après avoir éliminé consécutivement l'Allemagne, N.1 mondiale, en huitièmes de finale puis les États-Unis (FIBA 7) en quarts de finale.

L'équipe de France féminine sacrée championne du monde de basket 3X3 © iStock

La France succède au palmarès à la Chine qui avait remporté la dernière Coupe du monde en 2019 à Amsterdam. Les Chinoises ont d'ailleurs remporté le match pour le bronze contre la Lituanie (21-11). Samedi, les 3x3 Cats ont vu leur parcours s'arrêter en quarts de finale après une défaite 21-13 contre la Chine.

