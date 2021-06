Après son opération, elle commencera une rééducation en vue des Jeux Olympiques.

Jana Raman s'est occasionné une fracture à la main "lors du déplacement des Belgian Cats à Strasbourg" et doit déclarer forfait pour le championnat d'Europe de basket féminin qui débute jeudi en Alsace, a annoncé la fédération belge mardi matin sans préciser les circonstances de la blessure de l'un des pions majeurs de l'équipe belge.

C'est un gros coup dur en effet pour la Belgique de Philip Mestdagh qui a décidé de rappeler dans sa sélection Becky Massey. Les Belges se sont rendues lundi en TGV à Strasbourg où se déroule la première partie de l'Euro avant une phase finale à Valence en Espagne jusqu'au 27 juin. Jana Raman souffre d'une fracture de la main droite et rentre de suite en Belgique pour se faire opérer. La durée de son indisponibilité n'est pas précisée, mais elle sera d'au moins de six semaines, empêchant l'ailière gantoise de disputer l'Euro.

"Après l'opération, elle commencera immédiatement sa rééducation en vue des Jeux Olympiques de Tokyo (du 26 juillet au 8 août)", a ajouté le communiqué. Derrière les titulaires, Jana Raman a toujours été plus qu'une première rotation.

La joueuse de l'Estudiantes Madrid et Valence la saison précédente a souvent sorti les Belgian Cats du pétrin comme ses 16 points et 6 rebonds lors de la victoire de la Belgique contre le Japon en match couperet vers les JO de Tokyo lors du tournoi qualificatif d'Ostende en février 2020.

En équipe nationale depuis 2008, Jana Raman, 30 ans, compte 131 sélections internationales à son compteur. Becky Massey, soeur jumelle de Billie, 21 ans, va disputer sa première grande compétition internationale chez les seniors. La Belgique entame son Euro jeudi (15h00) à Strasbourg contre la Bosnie-Herzégovine avec aussi dans son groupe la Slovénie (18 juin) et la Turquie (20 juin).

