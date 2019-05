Kevin Borlée, le vice-champion d'Europe du 400 mètres, doit déclarer forfait pour les Relais Mondiaux d'athlétisme de Yokohama, samedi et dimanche au Japon, annonce plusieurs médias belges mardi midi. L'habituel dernier relayeur des Belgian Tornados, champions d'Europe du 4X400 m l'été dernier à Berlin, s'est blessé aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Actuellement en stage d'entraînement à Mito, au Japon, il rentrera ce jeudi en Belgique afin de consulter un médecin.

Le coach des Tornados, Jacques Borlée, ne dispose plus que de cinq coureurs ses fils Jonathan et Dylan, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden et Julien Watrin, pour aller chercher un billet en vue des championnats du monde de Doha (27 septembre-6 octobre). Il faut à cet effet figurer dans le Top 10 des ces Relais Mondiaux au Japon.