L'épidémie de coronavirus en Chine a déjà contraint les organisateurs à annuler ou déplacer plusieurs événements sportifs internationaux prévus dans le pays, le dernier en date étant le Tour cycliste de Hainan prévu fin février. Plusieurs autres compétitions sont menacées.

Epreuves annulées, reportées ou déplacées

- Tour cycliste de Hainan: au programme depuis cette année de l'UCI ProSeries, le deuxième niveau du cyclisme international, le Tour du Hainan prévu du 23 février au 1er mars sur l'île méridionale de Hainan, a été annulé "en raison de la situation sanitaire dans le pays", a annoncé lundi l'Union cycliste internationale (UCI). L'épreuve pourrait toutefois être reprogrammée dans le courant de l'année 2020 "en fonction des disponibilités du calendrier".

- boxe, qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo: prévu initialement du 3 au 14 février à Wuhan, centre de l'épidémie du nouveau coronavirus, le tournoi a été reprogrammé à Amman (Jordanie) du 3 au 11 mars.

- football féminin, qualifications pour les JO de Tokyo: les rencontres prévues du 3 au 9 février à Wuhan entre la Chine, Taïwan, la Thaïlande et l'Australie, ont d'abord été délocalisées à Nankin (est). Avant d'être finalement déplacées à Sydney (Australie), a annoncé dimanche la Confédération asiatique de football (AFC).

- basket féminin, qualificationd pour les JO-2020: le tournoi programmé du 6 au 9 février à Foshan (est de la Chine) a été déplacé à Belgrade aux mêmes dates. La Chine devait accueillir la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Corée du Sud pour un tournoi délivrant trois places pour les JO.

- plongeon, World Series: l'étape chinoise des World Series, compétition internationale organisée par la Fédération internationale de natation (FINA), et prévue du 7 au 9 mars à Pékin, "a été annulée", a indiqué lundi à l'AFP le directeur général de la Fina, Cornel Marculescu. "Il pourrait en être de même" pour une étape des World Series de natation synchronisée à Suzhou (est) du 23 au 25 avril, a-t-il ajouté.

- esport, ligue chinoise de League of legends: Riot Games, l'éditeur du jeu vidéo, a décidé de reporter la reprise du championnat LPL 2020 (League of Legends Pro League), initialement prévue le 5 février. L'interruption de la compétition se poursuivra jusqu'à ce que les organisateurs puissent "assurer la sécurité et la santé des joueurs et des fans".

Epreuves et événements sous surveillance

- lutte, qualifications pour les JO: le tournoi de qualification asiatique de lutte est programmé du 27 au 29 mars à Xi'an (centre). "Nous suivons la situation de près et nous somms en relation étroite avec la fédération chinoise et les autorités locales", a expliqué lundi à l'AFP Nenad Lalovic, président de la Fédération internationale de lutte. "Nous prendrons une décision dans les 15 jours", a-t-il ajouté, précisant que "trois pays sont déjà candidats pour remplacer la Chine si besoin est: l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et la Corée du Sud". Autre problème soulevé par M. Lalovic, la participation des sportifs chinois qui devront au préalable se soumettre à "une quarantaine".

- athlétisme, Mondiaux en salle: les Mondiaux en salle sont programmés du 13 au 15 mars à Nankin (est). La fédération internationale (World Athletics) "suit de près la situation et est en contact étroit avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", a-t-elle indiqué lundi. "Si une recommandaton de l'OMS venait à affecter l'organisation des Mondiaux, nous en informerions aussitôt nos partenaires", a ajouté la fédération.

- ski alpin, étape de la Coupe du monde masculine: la montagne Xiaohaituo dans le district de Yanqing, à 50 km au nord de Pékin, site des JO d'hiver 2022, doit accueillir du 12 au 16 février une descente et un super-G de ski alpin comptant pour la Coupe du monde. "Pour l'instant la situation présente un risque faible", a assuré samedi Sarah Lewis, secrétaire générale de la Fédération internationale de ski (FIS). Mais "si la situation empire, aucun risque ne sera pris", a-t-elle ajouté.

- convention SportAccord: la convention SportAccord, qui réunit chaque année les présidents des grandes fédérations sportives internationales et les patrons du mouvement olympique, dont le président du CIO Thomas Bach, doit avoir lieu à Pékin du 19 au 24 avril. SportAccord "surveille de près la situation" et "suit les recommandations des autorités chinoises et de l'OMS concernant les déplacements vers et depuis la Chine", a dstaillé à l'AFP un porte-parole, précisant que l'organisation allait suivre "attentivement les développements".

