Le bureau de management sportif Golazo, qui a annoncé jeudi l'annulation de tous ses événements prévus jusqu'au 1er juin en raison de la pandémie de coronavirus, lance à partir de vendredi 'Keep Moving', une plate-forme gratuite où chacun est invité s'il le souhaite à courir, parcourir à pied ou à vélo les événements reportés de manière individuelle et virtuelle. "Ceux qui le font reçoivent une médaille virtuelle et l'offrent symboliquement aux soignants qu'ils portent dans leur coeur, soit les vrais héros en cette période difficile", précise Golazo.

"Continuez à bouger. Cela reste - peut-être maintenant plus que jamais - très important. C'est même recommandé. Les personnes en bonne santé sont en effet moins sujettes aux virus. En plus des mesures sanitaires préventives concernant l'hygiène et les contacts sociaux, le fait de rester en mouvement est incontestablement à prendre en considération", selon Golazo. "Avec 'Keep Moving', nous ajoutons une couche d'expérience et une dimension sociale virtuelle aux moments de sports vécus en solo".

"Ceux qui se connectent à Keep Moving ne bougent pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les héros du personnel de la santé", poursuit le communiqué. "Chaque médaille virtuelle obtenue après une prestation est attribuée au (personnel du) secteur des soins de santé. De cette manière, nous témoignons notre soutien en cette période difficile. Plus le nombre total de médailles sera élevé, plus nous montrerons tous ensemble notre soutien".

Chaque semaine, 'Keep Moving' proposera des nouvelles épreuves. Le programme commence ce vendredi 20 mars et chacun est invité à participer virtuellement à l'Omloop van Vlaanderen et Dwars door Dendermonde jusqu'au jeudi 26 mars.

