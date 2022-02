Après le succès de ses équipes nationales, le hockey belge entend bien répercuter son savoir faire à travers son championnat. Et l'arrivée d'un sponsor ambitieux doit aider notre compétition à devenir la nouvelle référence mondiale. Explications.

Les Red Lions, l'équipe nationale messieurs de hockey, champions du monde et olympique en titre, sont logiquement considérés comme la meilleure équipe de la planète hockey. Ce sont à présent leurs clubs respectifs qui entendent répercuter ce savoir-faire au sein des championnats masculin et féminin de la division d'honneur belge (DH).

À travers la ION Hockey League - du nom du nouveau partenariat présenté mardi entre la Top Hockey League (THL), soit le regroupement de 15 clubs de DH, et le développeur et investisseur immobilier belge ION - "le championnat belge a pour ambition de devenir la meilleure compétition de hockey au monde", a averti Cédric Deleuze, président de la THL, mardi lors d'une présentation à la presse dans les installations flambant neuves de La Gantoise, à Blaarmeersen.

Si la THL, qui travaille en étroite collaboration avec la fédération belge (ARBH), existe depuis 6 années et a permis au hockey belge d'être de plus en plus visible sur diverses chaînes de télévision, elle cherchait néanmoins à passer un cap et s'assurer une meilleure visibilité en s'associant à une marque forte lui octroyant des moyens financiers à hauteur de ses ambitions. "Un sponsor principal de ce calibre est essentiel pour la poursuite du développement de la THL et sa professionnalisation", explique encore l'ancien président du Royal Léopold Club. "Notre mission est très claire : devenir la meilleure compétition de hockey au monde, une compétition spectaculaire et attrayante qui rassemble les meilleurs joueurs/joueuses, staff et arbitres dans des installations de pointe et avec un calendrier en harmonie avec le calendrier international."

La principale stratégie de la THL est d'investir dans du contenu image. "La ION Hockey League est la THL 2.0", a souligné Michel Schuermans, co-président de l'Herakles et administrateur de la THL. "Avec les ressources dont nous disposons maintenant, nous pouvons rendre notre championnat encore plus attractif en développant de nouvelles choses. Tout d'abord, nous voulons accroître notre empreinte numérique avec un nouveau site web (ionhockeyleague.be) et une plateforme de streaming commune. En installant des caméras intelligentes, nous serons en mesure de diffuser tous les matchs - du moins ceux qui ne peuvent être pas vus en direct à la télévision - et de générer automatiquement les temps forts de tous les matchs pour les partager sur nos différents canaux."

Une stratégie basée sur ce qui se fait aux Pays-Bas, considéré comme l'actuel meilleur championnat du continent et du monde. Le contrat avec ION, portant sur un montant financier demeuré secret, est le premier partenariat d'envergure pour la THL, après la signature de reconduction de partenariats avec diverses chaînes de télévision (Proximus, Telenet, VOO, Sporza et BX1). Sa durée de deux ans et demi pourrait être prolongée de 3 ans à la fin de la saison 2023-2024.

La ION Hockey League comprend la ION Men's League et la Belfius Women's League. Les champions seront désignés lors des ION Hockey Finals des 7 et 8 mai à Louvain-la-Neuve.

Les Red Lions, l'équipe nationale messieurs de hockey, champions du monde et olympique en titre, sont logiquement considérés comme la meilleure équipe de la planète hockey. Ce sont à présent leurs clubs respectifs qui entendent répercuter ce savoir-faire au sein des championnats masculin et féminin de la division d'honneur belge (DH). À travers la ION Hockey League - du nom du nouveau partenariat présenté mardi entre la Top Hockey League (THL), soit le regroupement de 15 clubs de DH, et le développeur et investisseur immobilier belge ION - "le championnat belge a pour ambition de devenir la meilleure compétition de hockey au monde", a averti Cédric Deleuze, président de la THL, mardi lors d'une présentation à la presse dans les installations flambant neuves de La Gantoise, à Blaarmeersen.Si la THL, qui travaille en étroite collaboration avec la fédération belge (ARBH), existe depuis 6 années et a permis au hockey belge d'être de plus en plus visible sur diverses chaînes de télévision, elle cherchait néanmoins à passer un cap et s'assurer une meilleure visibilité en s'associant à une marque forte lui octroyant des moyens financiers à hauteur de ses ambitions. "Un sponsor principal de ce calibre est essentiel pour la poursuite du développement de la THL et sa professionnalisation", explique encore l'ancien président du Royal Léopold Club. "Notre mission est très claire : devenir la meilleure compétition de hockey au monde, une compétition spectaculaire et attrayante qui rassemble les meilleurs joueurs/joueuses, staff et arbitres dans des installations de pointe et avec un calendrier en harmonie avec le calendrier international." La principale stratégie de la THL est d'investir dans du contenu image. "La ION Hockey League est la THL 2.0", a souligné Michel Schuermans, co-président de l'Herakles et administrateur de la THL. "Avec les ressources dont nous disposons maintenant, nous pouvons rendre notre championnat encore plus attractif en développant de nouvelles choses. Tout d'abord, nous voulons accroître notre empreinte numérique avec un nouveau site web (ionhockeyleague.be) et une plateforme de streaming commune. En installant des caméras intelligentes, nous serons en mesure de diffuser tous les matchs - du moins ceux qui ne peuvent être pas vus en direct à la télévision - et de générer automatiquement les temps forts de tous les matchs pour les partager sur nos différents canaux." Une stratégie basée sur ce qui se fait aux Pays-Bas, considéré comme l'actuel meilleur championnat du continent et du monde. Le contrat avec ION, portant sur un montant financier demeuré secret, est le premier partenariat d'envergure pour la THL, après la signature de reconduction de partenariats avec diverses chaînes de télévision (Proximus, Telenet, VOO, Sporza et BX1). Sa durée de deux ans et demi pourrait être prolongée de 3 ans à la fin de la saison 2023-2024. La ION Hockey League comprend la ION Men's League et la Belfius Women's League. Les champions seront désignés lors des ION Hockey Finals des 7 et 8 mai à Louvain-la-Neuve.