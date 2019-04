L'Américain Tiger Woods a réussi un retour au premier plan spectaculaire après une blessure de près de deux ans en remportant dimanche le Masters d'Augusta, son quinzième succès en Grand Chelem onze ans après sa victoire à l'US Open en 2008.

Comme lui, cinq autres grands athlètes avaient effectué un come back réussi après une blessure ou une défaite.

Greg LeMond

© Reuters

La légende du cyclisme américain a frôlé la mort à la suite d'un accident de chasse en Californie en 1987. Le vainqueur en titre du Tour de France (1986) avait été touché par plus de 60 plombs sur un coup de fusil tiré par son beau-frère. Transporté par avion à l'hôpital, le coureur avait perdu beaucoup de sang. Cet accident l'avait empêché de participer aux deux éditions suivantes du Tour de France. Mais il était revenu en 1989, remportant la Grande Boucle dans un final mémorable avec huit secondes d'avance sur le porteur du maillot jaune au départ de cet ultime contre-la-montre individuel, le Français Laurent Fignon.

Niki Lauda

Le pilote autrichien, alors en passe de remporter un deuxième titre de champion du monde de Formule 1, a été victime d'un grave accident sur le circuit allemand du Nürburgring en 1976. A la sortie d'un virage, sa Ferrari est allée percuter le rail de sécurité avant de s'embraser. Coincé dans l'habitacle avant d'être secouru, Lauda a souffert de graves brûlures. De façon incroyable, il a repris la compétition 43 jours plus tard lors du Grand Prix d'Italie. Il remportera deux nouveaux titres de champion du monde avant de se retirer définitivement des circuits.

George Foreman

Le poids lourd américain avait peu à peu sombré dans l'oubli à la suite de sa mémorable défaite par KO à la 8e reprise face à Mohamed Ali, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, lors du célèbre "Rumble in the jungle" (Combat dans la jungle). Après ce revers, Foreman avait combattu à six autres reprises avant de se retirer en 1977 après une nouvelle défaite (aux points) contre Jimmy Young. Mais en 1987, il a stupéfait le monde de la boxe en remontant sur le ring à l'âge de 40 ans, se contentant toutefois de combats discrets dans une catégorie à l'époque dominée par Mike Tyson. Puis il a échoué à sa première tentative de reconquérir un titre mondial, battu par Evander Holyfield aux points en 1991. Pourtant, trois ans plus tard, Foreman était de retour au sommet mondial, battant Michael Moorer (de 18 ans son cadet) par KO à la 10e reprise le 5 novembre 1994. Foreman retrouvait un titre mondial 20 ans après l'avoir abandonné, devenant à 45 ans le plus vieux champion du monde des poids lourds de l'histoire.

Monica Seles

Au début des années 1990, la Yougoslave Monica Seles (naturalisée américaine en 1994) semblait devoir dominer le tennis féminin après être devenu la plus jeune N.1 mondiale de l'histoire en 1991, avant de remporter trois titres en Grand Chelem en 1992 (Melbourne, Roland-Garros, US Open). En 1993, alors qu'elle semblait bien partie pour dominer de nouveau après une première victoire à l'Open d'Australie, elle était victime d'une agression au couteau par un spectateur au cours d'un match à Hambourg. Bien qu'elle se soit vite remise de ses blessures, Seles n'a pas joué pendant les deux années suivantes. Elle est finalement revenue en 1995, et a remporté en 1996 son 10e et dernier titre en Grand Chelem, à l'Open d'Australie.

Mohammed Ali

Après avoir refusé d'intégrer l'armée américaine en 1966, le champion du monde des poids lourds a été empêché de boxer pendant trois ans entre 1967 et 1970, personne ne voulant lui accorder une licence. De retour, il a concédé la première défaite de sa carrière en 1971, battu aux points par Joe Frazier lors du combat du siècle. En 1974, alors qu'on ne lui donnait aucune chance, Ali récupérait sa couronne mondiale en battant George Foreman par KO à la 8e reprise lors du célèbre "Rumble in the jungle" (Combat dans la jungle) de Kinshasa, à l'âge de 32 ans.