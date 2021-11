Il n'est désormais plus devancé que par Jason Kidd et John Stockton.

Chris Paul est devenu mardi, lors de la victoire des Phoenix Suns contre La Nouvelle-Orléans (110-100), le troisième meilleur passeur de la NBA, le championnat nord-américain de basket. Le meneur de 36 ans compte désormais 10.346 assists à son compteur et n'est plus devancé que par Jason Kidd (12.091) et John Stockton (15.806).

'CP3' n'avait besoin que de 8 passes décisives pour dépasser Mark Jackson (10.334) et Steve Nash (10.335). Le natif de Caroline du Nord, qui dispute sa 16e saison dans la grande ligue, en a distillé pas moins de 18. Avec ses 14 points et ses 7 rebonds, il a grandement contribué au succès des siens.

Déjà nommé dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA par la ligue, qui fête cette saison son 75e anniversaire, Paul était aussi récemment devenu le premier joueur à compiler 20.000 points et 10.000 assists en carrière. Mardi, il est devenu le 3e meilleur passeur de l'histoire grâce à un service à Jae Crowder en fin de second quart-temps. "Cela signifie beaucoup pour moi", a déclaré le meneur de 1m83 à l'issue du match. "Je suis reconnaissant et je remercie Dieu pour cette opportunité. Pas seulement pour être dans cette équipe ou encore dans la ligue mais juste de pouvoir jouer. Je ne prends pas ça pour acquis", a ponctué celui qui est aussi le 45e meilleur marqueur de l'histoire avec 20.056 points.

Sélectionné en 4e position lors de la draft 2005, Chris Paul a débuté sa carrière chez les Hornets de La Nouvelle-Orléans. Il a ensuite évolué aux Clippers de Los Angeles (2011-2017), aux Rockets de Houston (2017-2019) et au Thunder d'Oklahoma City (2019-2020) avant de rejoindre l'Arizona.

Onze fois All-Star, CP3 a été élu Rookie de l'année (2006). La saison dernière, il a disputé les Finals NBA pour la première fois de sa carrière mais lui et son équipe ont été battus par Milwaukee (4-2).

