Charline Van Snick en bronze en -52 kg en Russie

Dispensée du premier tour, Charline Van Snick s'est hissée en demi-finales après avoir battu l'Espagnole Estrella Lopez Sheriff (IJF 33) et la Russe Daria Bobrikova (IJF 71) dans son tableau.

En demi-finales, Van Snick, 28 ans, s'est inclinée sur waza-ari au golden score face à l'Israélienne Gili Cohen (IJF 10).

C'est son quatrième podium en Grand Chelem depuis qu'elle a rejoint les moins de 52kg, et le premier depuis un an lorsqu'elle fut 3e à Düsseldorf en février 2018. Elle fut aussi en bronze à Bakou en mars 2017 en Azerbaïdjan et a remporté le Grand Chelem d'Abou Dhabi en octobre 2017.

Charline Van Snick engrange ainsi encore de précieux points dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.