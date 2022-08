La délégation belge se déplacera en Bavière avec des ambitions, même si l'équipe féminine de gymnastique sera privée de sa championne olympiques des barres asymétriques.

Nafi Thiam (heptathlon), Koen Naert (marathon) et les Belgian Tornados (relais 4X400m) défendront leur titre lors des championnats d'Europe qui débutent lundi à Munich, en Allemagne. L'athlétisme fait partie des neufs sports regroupés en Bavière à partir de jeudi, et jusqu'au 21 août, dans la deuxième édition des 'Championnats européens'.

Championne du monde à Eugene le mois dernier, Nafi Thiam avait réservé sa participation pour cet Euro, mais la Namuroise, 27 ans, figure bien dans la sélection des 58 athlètes belges.

Koen Naert, 32 ans, a, lui, fait de Munich l'un des grands objectifs de sa saison. Bashir Abdi, en bronze à Eugene aux JO à Tokyo en 2021, ne sera par contre pas au départ.

Koen Naert avait décroché le titre sur marathon voici quatre ans. S'il aura difficile de rééditer son exploit cette année, il ne sera déjà pas opposé à son compatriote Bashir Abdi, médaillé de bronze aux mondiaux d'Eugene. © iStock

En bronze également dans l'Oregon sur le 4X400m, les Tornados voudront se qualifier pour leur 30e finale dans les grands championnats. Jacques Borlée pourra cette fois compter sur Jonathan Borlée, blessé avant les Mondiaux, qu'il a adjoint aux "bronzés d'Eugene" Jonathan Sacoor, Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin et Dylan Borlée.

La Belgique visera un 3e titre européen d'affilée après Amsterdam 2016 et Berlin 2018, et un 16e podium international. D'autres athlètes belges seront à suivre avec Noor Vidts à l'heptathlon, championne du monde en salle au pentathlon et 5e à Eugene, les Cheetahs, 4e du relais 4X400m à Berlin il y a 4 ans et finalistes aux JO puis aux Mondiaux, ou encore Cynthia Bolingo remise de sa blessure au genou qui l'a privée des championnats du monde.

Julien Watrin (400m haies), Elise Vanderelst, championne d'Europe en salle du 1.500m, Isaac Kimeli, 10e du 10.000m à Eugene et le perchiste Ben Broeders, vainqueur de la Ligue de Diamant à Paris en juin, pourraient, parmi d'autres, se montrer aussi à Munich.

L'Euro 2020 prévu à Paris avait été annulé en raison de la crise sanitaire.

Même sans Nina Derwael, le Team Belgym visera le top 5 en finale par équipes

L'équipe belge féminine nourrit de grandes ambitions en vue des Championnats d'Europe de gymnastique artistique à Munich (11-14 août), la première compétition majeure depuis les Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Cinq gymnastes sont présentes à Munich: Jutta Verkest, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen, Fien Enghels et Noémie Louon, qui avaient également fait le voyage dans la capitale japonaise l'année dernière.

Malgré l'absence de Nina Derwael, la championne olympique aux barres asymétriques, les filles ne se laissent pas abattre. Elles visent le top 5 de l'épreuve par équipes. Et elles envisagent même une médaille.

"La chose la plus importante est de se qualifier en tant qu'équipe pour les Championnats du monde à Liverpool (29 octobre-6 novembre)", a expliqué Enghels. "Pour cela, nous devons terminer dans le top 13. Mais nous visons plus haut. Je pense qu'une médaille est possible. Il y a quatre ans, nous étions troisièmes après les qualifications, mais nous n'avons pas atteint la finale par équipes. Nous verrons bien. Nous ne pouvons pas fixer des attentes trop élevées. Nina n'est pas là et bien sûr, cela fait une différence. Elle nous donne toujours des notes très élevées, mais même sans elle, nous pouvons réussir. Notre équipe est toujours très forte et dans une finale par équipe, tout peut arriver."

L'équipe belge de gymnastique devra faire sans sa championne olympique Nina Derwael. © iStock

Jutta Verkest, qui s'est étonnamment qualifiée pour la finale du concours général à Tokyo, abondait dans le même sens. "Nous allons faire de notre mieux pour être l'une des meilleures équipes.J'ai vraiment hâte d'y être. Nous devons d'abord atteindre la finale par équipes et ensuite tout est possible."

Sur le plan individuel, plusieurs jeunes filles espèrent une place en finale par agrès. La championne de Belgique Lisa Vaelen vise une finale au saut et aux barres asymétriques. "J'ai incroyablement envie d'y être. Mon niveau n'a fait qu'augmenter depuis le championnat de Belgique, ce qui me donne plus de confiance encore." Jutta Verkest ambitionne une place en finale de la poutre. "C'est mon objectif. Mais j'espère aussi réussir dans les autres agrès." Noémie Louon espère aussi une finale à la poutre. "Si tout se passe bien, c'est possible. Je vais tout donner et je verrai ensuite quel sera le résultat". Fien Enghels, pour sa part, vise depuis longtemps une finale aux barres asymétriques. "Mais je ne suis pas fixée sur ce tournoi. J'ai déjà échoué de peu à plusieurs reprises. Je veux montrer ce dont je suis capable. C'est l'essentiel. Et si une finale se présente, c'est du bonus. L'année a été difficile pour moi, avec une opération du pied. Je veux profiter de ce tournoi. Nous sommes dans une belle salle et nous pouvons faire de la gymnastique devant un public. C'est très amusant et ça fait longtemps." Maellyse Brassart, qui vient à peine de retrouver ses moyens, a eu une préparation très courte. "Une finale à un appareil sera difficile. Je suis ici pour l'équipe. Je considère ces championnats d'Europe comme une préparation aux Mondiaux", a conclu Brassart.

